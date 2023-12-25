【時報-台北電】AI PC題材續熱，買氣重回AI族群，宏碁(2353)一度漲停創新高，AI霸主輝達之台系供應鏈領袖台積電(2330)盤中小漲，AI族群今早以一軍緯創(3231)補漲站回季線大關之上；AI今早維持人氣並穩健向上，帶動台股重回5日線及17600點之上。
市場資金自上周起逐步重回AI相關族群，今早宏碁(2353)、仁寶(2324)、英業達(2356)居前五大成交熱門股；AI一軍的廣達(2382)股價續在本波高檔附近，散熱股建準(2421)也續強，以及機殼股迎廣(6117)上周五「出關」後大漲，今早持續反彈，AI族群維持個股輪漲的健康格局。
AI PC題材續旺，宏碁早盤一度觸及漲停49.2元，再創長期股價新高。
短期AI PC題材發光，台股電子五哥的廣達、英業達、緯創(3231)股價逐步向上；尤其身兼AI伺服器ODM廠的廣達、緯創，股價跌深反彈的步調未改變，緯創今早補漲攻季線，廣達今早平了本波反彈高價219元。
其他焦點股方面，建準獲外資買盤回籠，上周五攻上漲停，今早續強。另外，AI伺服器明年需求看旺，迎廣出關第二日股價續攻。
微軟預計明年推Windows 12強化AI功能，英特爾也發表內建NPU的AI PC處理器，宣告AI應用正式走入邊緣運算，可望為NB、PC帶來換機潮，電子五哥近期股價走強，重新引領AI概念股熱度。
股王世芯-KY(3661)今年營運續旺，明年仍樂觀，股價續彈重回5日線之上，並提振千金股及AI族群多頭氣勢。（編輯：沈培華）
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