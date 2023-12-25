上海警方偵破一起晶片技術侵權與洩漏商業機密的案件，由於小米被發現持有竊取華為機密的公司「尊湃」近10%的股權，甚至名列第四大股東，意外引爆「小米偷竊華為」、「華為陷害小米」的口水戰，即使小米發聲明駁斥此事，仍擋不住大陸網友們的群起砲轟。

IT之家報導，尊湃被抓到至少40項技術與華為專利擁有高達90%以上的相似度，相關證據在量產前就被查獲，逮捕14名嫌犯，查扣7台侵犯專利的伺服器。警方表示，2位高階主管從華為離職後創立尊湃，並誘導多位華為研發人員跳槽，這些員工還以非法手段攜出機密資料，協助尊湃發展晶片技術。

由於尊湃的主要業務與華為高度重疊，且發展速度飛快，短短一年就完成總額逾3億人民幣的投資，馬上引起相關單位的注意。外界也發現，小米持有尊湃近10%的股份，名列第四大股東，且去年5月尊湃完成超額募資，小米就曾參與其中，尊湃董事蔣文甚至兼任小米戰略投資部董事總經理。

小米火速發聲明澄清，不參與尊湃的管理與營運，更沒有與尊湃進行任何智財權與技術的合作，「不是最早的投資者，也不是規模最大的投資者，更不是在數輪投資中佔據主導地位的投資者。」

即使如此，大陸網友不買帳，批評小米所言是在切割，持有股份是事實，「好事：小米生態鏈成功；壞事：只是純財務投資」、「小米高管在這裡兼職，然後聲明說不直接管理，笑死了」、「米家新品，小米切割機。」