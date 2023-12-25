【時報-台北電】中國人民銀行25日偕同財政部，進行1個月期(28天)國庫現金定期存款招標，規模1800億元(人民幣，下同)，締造單期以來最大量。
人行今以利率招標方式，進行2023年國庫現金定存第10期招標，起息日為12月25日，到期日為2024年1月22日；中標利率2.91%。
香港信報指出，本期中標利率2.91%，是2022年7月以來最高，前一期是2.5%。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】中國人民銀行25日偕同財政部，進行1個月期(28天)國庫現金定期存款招標，規模1800億元(人民幣，下同)，締造單期以來最大量。
人行今以利率招標方式，進行2023年國庫現金定存第10期招標，起息日為12月25日，到期日為2024年1月22日；中標利率2.91%。
香港信報指出，本期中標利率2.91%，是2022年7月以來最高，前一期是2.5%。(編輯：廖小蕎)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：