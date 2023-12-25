【時報-台北電】中國人民銀行25日偕同財政部，進行1個月期(28天)國庫現金定期存款招標，規模1800億元(人民幣，下同)，締造單期以來最大量。

人行今以利率招標方式，進行2023年國庫現金定存第10期招標，起息日為12月25日，到期日為2024年1月22日；中標利率2.91%。

香港信報指出，本期中標利率2.91%，是2022年7月以來最高，前一期是2.5%。(編輯：廖小蕎)

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