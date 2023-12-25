【時報記者莊丙農台北報導】近期上櫃公司鴻翊(3521)爆經營權大戰，9月改選完董事後，12月28日又準備召開臨時股東會全面改選董事，攤開這次的董事候選人名單，竟出現20人搶7席董事（含3席獨董）的激烈局面，其中，大股東恆家提名的富能開發為公司派，另外前董事長張宏臺、副董林泉湧等人也有提名人選，總計有四路人馬。

據了解，主要是過去三個月鴻翊公司治理問題爭議不斷，董事會因此提出全面改選。而為了阻擋12月28日全面改選董事，市場派日前還提出假處分，希望法院能禁止臨時股東會召集。針對相關情事，被公司派大股東恆家事業提名為董事候選人（富能開發法人代表）、兆紳管理顧問董事長劉兆生表示：「市場派注定要失敗的，法官不會忽視過半數以上股東的聲音。」

劉兆生指出：「目前公司派總計持股已經超過6成，要在董事會拿下過半席次不是問題。」並強調，對於穩住經營權有信心，而董事會順利改組後，也會盡速讓公司營運回歸正常軌道，力求經營穩定。

劉兆生進一步表示：「鴻翊過去三個多月人事異動頻繁，公司營運及治理也出現問題，目前當務之急是處理公司營運上的困境，若股東間持續惡鬥，導致公司營運停擺，對公司以及股東都不是件好事，希望選後董事會成員回歸公司治理不分派系地為所有股東尋求最大利益而努力。」同時他也呼籲所有鴻翊股東在本次臨時股東會一起站出來支持這項改革。