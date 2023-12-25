台股25日慶聖誕，開盤延續反彈走勢，目前指數暫報17,624點，上漲27點，權王台積電（2330）小跌1元至來581元，在強勢類股部分，創業家（8744）亮燈漲停，AI題材漲勢再起，宏碁（2353）、迎廣（6117）等大漲逾6％，躍居資金主流。

關注美股上周五表現，終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數下跌18.37點，或0.04％，收在37,385點；標普500指數上漲7.88點，或0.16％，收在4,754.63點；Nasdaq指數上漲29.09點，或0.19％，收在14,992.9點；費半指數上漲14.26點，或0.34％，收在4,132.85點。

儘管NIKE（NKE）公布財報後股價重挫11.8％，拖累道瓊指數尾盤收低。不過，受惠美國經濟分析局公布核心PCE物價指數年增率降至3.2％、低於市場預期的3.3％，增速創近31個月來新低，促使市場預期FED於2024年3月會議，降息機率一度接近9成。

統一投顧表示，美國12月消費者信心指數上升至110.7，遠超市場預期，顯示對未來經濟活絡仍樂觀。11 月核心個人消費支出（PCE）物價指數降至3.2％，為2021 年4 月以來最低，顯示通膨仍溫和下降。聯準會（Fed）12月利率決策會議維持利率區間不變，但利率點陣圖對2024年降息二次提高至三次，此為更偏鴿之聲明，也使美國十年期公債殖利率持續回落至3.9％附近，有利風險性資產持續反彈，資金行情可望持續。

近期台股類股輪動快速，多頭格局不變，年底作帳行情以及選舉行情逐步加溫，台股震盪中仍可擇優選股，操作上建議可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、鋼鐵、航運、營建等族群。