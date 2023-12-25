【時報記者林資傑台北報導】DIGITIMES研究中心公布最新IC製造產業研究報告，指出受惠採用5/4/3奈米先進製程生產的晶片出貨表現轉佳，2023年第三季台灣晶圓代工業營收優於預期，而第四季營收亦上修，全年營收較8月前版預測略微上修1個百分點、達787億美元。
而2024年電子業擺脫COVID-19疫情干擾，產業重回正常景氣循環步調，DIGITIMES研究中心預期台灣晶圓代工業首季將進入淡季、營收估季減6.5％，但全年營收則可望受惠先進製程需求持續增溫等因素，營收維持成長15％預期、上修至逾900億美元新高。
DIGITIMES研究中心分析師陳澤嘉說明，由於2023年下半年採用5/4/3奈米先進製程生產的5G手機應用處理器（AP）及高速運算（HPC）晶片出貨表現優於預期，台灣晶圓代工業2023全年營收估達787億美元，年減幅收斂至12％。
不過，陳澤嘉指出，由於晶圓代工客戶持續調整庫存，除了5/4/3奈米製程需求暢旺，其他製程節點需求不強，拖累2023年下半年台廠平均稼動率回升速度、估僅回升至7成，低於原先預期的8成水準。
展望2024年，陳澤嘉表示，台灣晶圓代工產業首季淡季營收將因景氣循環而季減6.5％，但受惠客戶對先進製程需求續增、新產能開出，及手機、NB/PC及伺服器出貨量擴大等因素，全年營收維持成長15％、達900億美元新高預期，但仍需關注總經與地緣政治帶來風險。
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