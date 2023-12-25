【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)旗艦天璣9300首發機款vivo X100在自家大陸市場以及台灣均開出佳績，帶動近來聯發科股價一波強勢走揚，直逼千元大關，今(25)日股價小漲走揚，一度衝上998元，距離千元僅剩一步之遙。

Vivo X100主打首款AI智慧型手機，話題性十足，也搶搭這波AI題材。數據指出，vivo X100在大陸首日銷售量是上一代X90的7.4倍；台灣部分，首三日預購成績已超越X90十倍以上。

AI題材大行其道，無論是智慧型手機還是PC等終端裝置，只要搭上AI話題，均可以吸引到市場關注。研調機構Counterpoint Research預估，2024年生成式AI智慧手機出貨量將可望逾1億支，且2027年上看車過5億支，年複合成長率高達83%，其中，高通未來2年在生成式AI智慧手機晶片逾8成市占率，惟聯發科有機會趕上。

聯發科天璣9300，主打全大核CPU架構，採用台積電(2330)第三代4nm製程，將峰值性能再提升40%，功耗降低33%，先前也獲外資評點為「全球最強大的手機晶片」。

聯發科看好第四季手機業務的強勁營收成長將可抵銷智慧裝置平台的季節性下降。若以美金對台幣匯率1比32計算，第4季營收將在1200~1266億之間，與第3季相比，成長9~15%，年增率將在11~17%；營業毛利率預估將為47%(±1.5%)。