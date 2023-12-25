【時報記者張漢綺台北報導】停滯已久的智慧型手機鏡頭升級趨勢因蘋果iPhone 15 Pro Max及華為高階新機重啟，歐系外資最新報告看好大立光(3008)前景，將大立光2024年/2025年每股盈餘上調9%/12%，並將目標價上調至3200元，激勵大立光盤中股價大漲，創下2021年8月9日以來新高價。
蘋果iPhone 15 Pro Max及華為高階智慧型手機強勢回歸，為停滯已久的智慧型手機鏡頭升級挹注暖流，歐系外資最新報告看好大立光可望成為升級趨勢下受惠者。
歐系外資指出，大立光在10月法說會時提到手機鏡頭的平均單價(ASP)已在第3季落底，由於智慧型手機庫存已恢復正常，需求趨於良性，且手機鏡頭規格升級需求因iPhone 15 Pro Max採用潛望式鏡頭及引領市場的華為高階手機回歸而增加，我們預估第4季大立光手機鏡頭ASP將較第3季上升，受益於ASP提高、規模放大及逐步升級的手機鏡頭規格，大立光的利潤率將在第3季觸底。
歐系外資最新報告將大立光2024年/2025年每股盈餘上調9%/12%，重申大立光「買進」評等，並將大立光目標價從2700元上調至3200元，進而推升大立光今天盤中股價創下逾28個月來新高。
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