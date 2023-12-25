【時報記者莊丙農台北報導】原本受到葉門叛軍胡塞組織頻繁攻擊行經紅海的船隻，導致各航商繞道非洲好望角，但由於多國派海事特遣隊護航，保護船隻免受葉門胡塞武裝組織攻擊，恢復行經紅海通行蘇伊士運河，貨櫃三雄開盤直接跳空下挫，長榮(2603)、萬海(2615)跌幅逾7％，陽明(2609)觸及跌停。
上周受到紅海危機影響，導致航運成本增加，SCFI呈現大漲，運價漲幅回到疫情期間，運力吃緊的情況嚴峻。不過，最新消息來自美國與盟國成立的繁榮衛士行動，考慮針對胡塞組織採取軍事行動，以保護船隻順利運行，馬士基也表示，正準備恢復行經紅海。
法人認為，地緣政治動盪等因素短期或將抬高整體航運市況，海運運價如歐洲線或將明顯上漲，但應屬短期現象。且農曆年後進入淡季，貨量較少，其次歐洲目前港口的利用率落在65-75％，相較2021年的滿載仍有一段空間，仍要觀察地緣政治後續發展。
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