【時報-台北電】歐股歡度聖誕節休市，台股盤初在電子權值股台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)休兵小憩下平盤附近小幅波動，盤面上以AI PC族群買盤旺，航運股逆風拉回，鋼鐵、水泥、重電股等扮多頭先鋒。重電股沉寂多日重新出發，「重電之王」華城(1519)強彈半根停板，亞力(1514)、中興電(1513)、士電(1503)、大同(2371)、樂事綠能(1529)、東元(1504)跟進表態，推升上市電機類指走高約1%，表現優於大盤。
距離2024總統大選僅約20天，法人看好與政策息息相關的風電/重電、生技或金融族群有表現機會，重電族群受惠台電強韌電網計畫發酵下，三雄訂單能見度看到未來3至5年，部分長單能見度甚至看到2030年，台廠同時受惠美國及台電綠能基礎建設轉型，重電及低壓馬達需求漸趨強勁，陸續投產墨西哥新廠減少長鏈風險，並享關稅優惠，同時搶占市占率，帶動重電四雄本月初站上波段高後連日回檔整理，今日獲多頭重啟買盤回溫。
「重電之王」華城(1519)受惠美國2050年淨零碳排美國基建需求，訂單能見度已達2026年，預期明年將加大資本支出，透過加班、產線優化、購買機台等，產能上升30％～40％，帶動營運成長，股價自12/7登上天價376元後沿五日線向下修正，於月線附近獲得支撐，今獲買盤點火向上強彈半根停板，掀起重電四雄同步回神反彈。
老牌家電廠大同(1371)日前傳捷報，納入臺灣永續指數成分股，加以轉投資福華(8085)及集團股尚化(4738)投入智慧電網及新能源汽車車體供應鏈，搭上全球節能減碳趨勢及ESG浪潮，點火近期股價持強於五日線之上。
分析師指出，過去電網投資有限，造成政策無法滿足2050碳中和目標，各國政府日前於COP 28氣候峰會同意2030年能源效率增加100％，加上新型非晶質變壓器相較傳統變壓器可減少20％碳排，預期未來重電投資可望加大。重電股短期有選舉題材護體，綠能轉型趨勢長期仍看好，加以下檔具殖利率保護，建議投資人可逢拉回分批買進操作。(編輯：龍彩霖)
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