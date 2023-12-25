台股2023年即將封關，今年來指數大漲25%，展望2024，永誠國際投顧總監陳威良表示，明年股市仍是多頭，但不是從年初漲到年尾，美股道瓊、費半都已創歷史新高，S&P 500與那斯達克明年也有機會改寫新高，台股當然也會跟進，不過，大漲過後就有基期偏高問題，上檔風險逐漸增加，較理想方式是大盤區間來回慢慢漲，讓個股表現。

12月美銀美林經理人調查報告顯示，超過9成的經理人認為聯準會已結束升息循環，且超過7成認為全球經濟不會硬著陸。經理人樂觀情緒升溫，股票配置由2％加碼大幅攀升至15％加碼，對於債券更是看好，債券配置為20％加碼，是2009年3月以來最高。

陳威良表示，全球基金經理人股票配置拉升，散戶投資人需留意，千萬不要覺得漲多了想放空，另外，雖然經理人看好債券，但是債券獲利空間有限，相對來說股票就有很高的想像空間。

此外，經理人認為債券與科技股將是明年降息最大贏家，因為降息時本益比會提高，科技股就有很大的上漲空間。但有32%受訪者認為，明年最大的風險仍是全球經濟衰退，換句話說，明年景氣是否萬里無雲，還是要打上問號。

雖然市場都把聯準會降息視為大利多，不過陳威良表示，觀察過去由升息轉為降息循環，股市表現並非如市場所想像。事實上，1980年大通膨時代，聯準會一路升息到20%，停止升息後美股大漲30%，接下來開始降息反而回跌30%。金融海嘯聯準會升息至5%，停止升息後美股漲20%，開始降息後則是大跌38%。新冠疫情，停止升息後上漲20%，開始降息之後下跌20%。

因此，陳威良歸納降息後的股市走勢，「停止升息股市大漲、開始降息股市大跌，這才是真正的答案。」

陳威良表示，今年是AI發展元年，明年將是AI PC元年，他點名看好華碩、宏碁、仁寶；至於今年已發酵的廣達、緯創，則建議暫時避開。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。