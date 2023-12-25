【時報-台北電】台經院公布，11月製造業營業氣候測驗點續呈下滑，然變動幅度有限，而服務業與營建業測驗點均轉為上揚。
觀察近期國際經濟情勢，隨著通膨壓力緩解，美國聯準會與歐洲央行續維持利率不變。日本製造業景氣持續衰退，服務業維持擴張態勢。中國11月工業及消費品銷售年增率皆較上月增加，顯示中國工商業活動已有回升跡象，然房地產相關指標表現持續惡化。
台經院表示，在國內製造業方面，儘管全球製造業景氣復甦動能仍不足，然受惠於比較基期偏低，資通與視聽產品需求持續熱絡，令11月出口與外銷訂單年增率轉正，惟美中兩大經濟體經濟前景不確定仍高，加上中東地區緊張情勢升溫，故製造業對當月景氣看法較上月調查相比略為轉好，然對未來半年景氣看法仍偏向保守。
服務業受惠於11月台股表現亮眼，加上海運運價走高，且航空客運需求維持強勁，來台旅客人數持續成長，帶動餐飲住宿需求增溫，令證券業、運輸倉儲業與餐旅業看好當月景氣表現。
營建業方面，時序進入年底傳統趕工與購屋旺季，加上「新青年安心成家房貸」政策發酵，加快首購族進場購屋腳步，令營建業對當月與未來半年景氣看法較上月調查相比明顯轉好。（編輯：沈培華）
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