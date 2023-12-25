【時報-台北電】盤中焦點股：
1.宏碁(2353)：CES展在即，全球品牌廠攻AI各顯神通，近五日法人買超7.3萬張，放量觸頂改寫逾12年高。
2.海光(2038)：旺季出貨量增+鋼筋價揚，不理外資22日大舉調節554張，盤初一度強彈至23.95元，再刷波段高。
3.威鋒電子(6756)：11月營收增溫。威盛集團股，盤中強攻漲停。
4.陽明(2609)：被列注意股，並公布自結11月每股虧損0.44元，股價開低走低，盤中大跌逾9%。
5.創業家(8477)：電商聖誕節行情加持，開盤跳空漲停、鎖20.35元。
6.紅木-KY(8426)：下半年精品裝潢訂單滿手，買盤點火放量攻頂，拚戰前高92.8元。
7.宏達電(2498)：樂觀看代AI應用發展表現，早盤股價勁揚逾5%。
8.智冠(5478)：公司深夜聲明挽不回多頭信心，股價再摜跌停。
9.網龍(3083)：中國收緊遊戲監管，驚魂未定，續挫逾5.5%，跌落季線。
10.大宇資(6111)：旺季卻遇中國產業監管程咬金，盤初跌逾4%，丟失5日線、月線。
11.燁興(2007)：產業向好，短均揚升，今早多頭大爆發，放量頻頻衝上漲停。
12.新鋼(2032)：鋼鐵業回暖，多頭休憩2日後，今日攻勢再起，爆量觸漲停20.1元。
13.麗清(3346)：今年營運大增，明年持續樂觀，盤初高檔震盪，續漲逾3.5%。
14.五鼎(1733)：受惠加護病房連續式血糖監測產品進入取證尾聲，吸引外資進駐，股價暫高見39元，寫近逾4年高。
15.北極星藥業-KY(6550)：肺間皮癌藥證向美FDA申請，明年年底有望取證+斥資20億元併購霖揚，雙引擎催動下，早盤噴量跳上半年線。
16.慕康生醫(5398)：買盤向上點火，盤初快攻漲停，挺進波段高。
17.仁寶(2324)：AI PC+CES展雙題材助威，一度帶量大漲近5%，續寫逾12年高價。
18.迎廣(6117)：AI伺服器明年需求看旺，列處置股出關後連彈2日，逼近前高84.7元後漲多拉回整理。
19.華碩(2357)：CES在即，概念股發布一籃子新品，向上攀揚逾3.5%，續闖波段高。
20.順達(3211)：明年IT產品面臨價格戰，接單也不如預期，賣壓出籠摜至跌停，跌落90大關。
21.華城(1519)：迎能源轉型潮，獲法人按讚力挺，帶量反彈5%，重登月線。
22.亞力(1514)：重電股獲多頭重啟攻勢，放量彈升4%，重登80元。
23.擎亞(8096)：今法說將提後續營運受惠原廠漲價程度，盤中先拉半根漲停反應。
24.中砂(1560)：市場看好其明年鑽石碟業務，買盤搶先卡位，早盤放量突破月線、觸及184元。
25.川湖(2059)：法人估Q4營收季增三成、達今年高峰，量增價揚，早盤攻高3%突破880元。
26.建準(2421)：AI PC熱潮帶動，三大法人齊買助攻，持續反彈走高，來到111元。
27.美隆電(2477)：新品推升2024年營運正向成長，回檔低部買盤強勁，早盤一度走高2%，但隨即賣壓增強又翻黑。
28.系統電(5309)：回檔修正結束，今早奮力一拉，5日線、月線全拿。
29.國揚(2505)：手握多個建案，明年起擺脫空窗期，新高之路繼續走，站上23元。
30.毅嘉(2402)：車載新事業估營收可翻倍，新引擎帶動，拉高3%，本波回檔失土幾乎收復。
31.長榮(2603)：以美國為首的聯軍護航完成部署，馬士基重啟紅海航線；題材降溫致股價回檔近7%。
32.恆大(1325)：防疫概念賣壓出籠，股價漲多回檔。
33.晶宏(3141)：面板驅動IC補漲，股價上攻本波新高。
34.祥碩(5269)：產業漸回溫，明年持續看俏，業外投資文曄續看旺，股價續強勢創波段新高。
35.威盛(2388)：王雪紅樂觀看待AI應用發展，股價開高穩健。
36.鈺太(6679)：受惠OEM業者積極備貨AI NB需求，上升趨勢可望延續至2025年，股價大漲再攀本波高點。
37.安國(8054)：今起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次，股價平盤上下震盪。
38.世芯-KY(3661)：決辦現增參與發行海外存託憑證，暫定350~400萬股，多頭表態站穩5日線，坐穩股王。
(編輯：李慧蘭)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：