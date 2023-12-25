【時報-台北電】盤中焦點股：

1.宏碁(2353)：CES展在即，全球品牌廠攻AI各顯神通，近五日法人買超7.3萬張，放量觸頂改寫逾12年高。

2.海光(2038)：旺季出貨量增+鋼筋價揚，不理外資22日大舉調節554張，盤初一度強彈至23.95元，再刷波段高。

3.威鋒電子(6756)：11月營收增溫。威盛集團股，盤中強攻漲停。

4.陽明(2609)：被列注意股，並公布自結11月每股虧損0.44元，股價開低走低，盤中大跌逾9%。

5.創業家(8477)：電商聖誕節行情加持，開盤跳空漲停、鎖20.35元。

6.紅木-KY(8426)：下半年精品裝潢訂單滿手，買盤點火放量攻頂，拚戰前高92.8元。

7.宏達電(2498)：樂觀看代AI應用發展表現，早盤股價勁揚逾5%。

8.智冠(5478)：公司深夜聲明挽不回多頭信心，股價再摜跌停。

9.網龍(3083)：中國收緊遊戲監管，驚魂未定，續挫逾5.5%，跌落季線。

10.大宇資(6111)：旺季卻遇中國產業監管程咬金，盤初跌逾4%，丟失5日線、月線。

11.燁興(2007)：產業向好，短均揚升，今早多頭大爆發，放量頻頻衝上漲停。

12.新鋼(2032)：鋼鐵業回暖，多頭休憩2日後，今日攻勢再起，爆量觸漲停20.1元。

13.麗清(3346)：今年營運大增，明年持續樂觀，盤初高檔震盪，續漲逾3.5%。

14.五鼎(1733)：受惠加護病房連續式血糖監測產品進入取證尾聲，吸引外資進駐，股價暫高見39元，寫近逾4年高。

15.北極星藥業-KY(6550)：肺間皮癌藥證向美FDA申請，明年年底有望取證+斥資20億元併購霖揚，雙引擎催動下，早盤噴量跳上半年線。

16.慕康生醫(5398)：買盤向上點火，盤初快攻漲停，挺進波段高。

17.仁寶(2324)：AI PC+CES展雙題材助威，一度帶量大漲近5%，續寫逾12年高價。

18.迎廣(6117)：AI伺服器明年需求看旺，列處置股出關後連彈2日，逼近前高84.7元後漲多拉回整理。

19.華碩(2357)：CES在即，概念股發布一籃子新品，向上攀揚逾3.5%，續闖波段高。

20.順達(3211)：明年IT產品面臨價格戰，接單也不如預期，賣壓出籠摜至跌停，跌落90大關。

21.華城(1519)：迎能源轉型潮，獲法人按讚力挺，帶量反彈5%，重登月線。

22.亞力(1514)：重電股獲多頭重啟攻勢，放量彈升4%，重登80元。

23.擎亞(8096)：今法說將提後續營運受惠原廠漲價程度，盤中先拉半根漲停反應。

24.中砂(1560)：市場看好其明年鑽石碟業務，買盤搶先卡位，早盤放量突破月線、觸及184元。

25.川湖(2059)：法人估Q4營收季增三成、達今年高峰，量增價揚，早盤攻高3%突破880元。

26.建準(2421)：AI PC熱潮帶動，三大法人齊買助攻，持續反彈走高，來到111元。

27.美隆電(2477)：新品推升2024年營運正向成長，回檔低部買盤強勁，早盤一度走高2%，但隨即賣壓增強又翻黑。

28.系統電(5309)：回檔修正結束，今早奮力一拉，5日線、月線全拿。

29.國揚(2505)：手握多個建案，明年起擺脫空窗期，新高之路繼續走，站上23元。

30.毅嘉(2402)：車載新事業估營收可翻倍，新引擎帶動，拉高3%，本波回檔失土幾乎收復。

31.長榮(2603)：以美國為首的聯軍護航完成部署，馬士基重啟紅海航線；題材降溫致股價回檔近7%。

32.恆大(1325)：防疫概念賣壓出籠，股價漲多回檔。

33.晶宏(3141)：面板驅動IC補漲，股價上攻本波新高。

34.祥碩(5269)：產業漸回溫，明年持續看俏，業外投資文曄續看旺，股價續強勢創波段新高。

35.威盛(2388)：王雪紅樂觀看待AI應用發展，股價開高穩健。

36.鈺太(6679)：受惠OEM業者積極備貨AI NB需求，上升趨勢可望延續至2025年，股價大漲再攀本波高點。

37.安國(8054)：今起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次，股價平盤上下震盪。

38.世芯-KY(3661)：決辦現增參與發行海外存託憑證，暫定350~400萬股，多頭表態站穩5日線，坐穩股王。

(編輯：李慧蘭)

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