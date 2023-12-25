【時報-台北電】紅海危機消息牽動漲多的貨櫃航三雄股價表現。航運巨頭馬士基宣布將開啟紅海的航運業務；長榮(2603)股價跳空開低，陽明(2609)目前重挫逾9%。

陽明被列注意股，公布11月單月虧損15.65億元，每股虧損0.44元，加重賣壓。目前成交量排名第一，逾15萬張，股價一度大跌5.4元至52.1元，大跌逾9%，股價暫時失守5日線。隨著近期運價大漲，陽明明年1月營運可望轉盈。

萬海(2615)跌逾7%同步失守5日線。長榮目前跌10元至543元，跌幅約7%也失守5日線。

近來葉門叛軍頻繁攻擊紅海商船導致多家航運巨頭選擇暫時繞道而行，不過，由於美國大動作號召盟國組成「護航聯盟」保衛商船、提振業者信心，丹麥航運巨頭馬士基(Maersk)率先宣布將準備重啟紅海航線。馬士基預計將採漸進方式返航紅海，在新年開始前還不會大量恢復通行。

上周因紅海危機，貨櫃航運運價走高，上海航交所綜合運價指數(SCFI)單周大漲161點、來到1,254點，四大跨洋航線都漲。業界表示，目前1月貨量因為處於春節前出貨旺季，在紅海效應影響下，1月量價都有好表現。

歐洲線單周運價大漲45.48%，每TEU(標準20呎貨櫃)來到1497美元，反映歐洲在中國農曆年前有一波拉貨小旺季，且在船舶航行天數大增的影響下，掀起一陣搶運潮。

紅海危機首當其衝是影響與紅海相鄰的歐洲航線，上周SCFI運價指數歐洲、地中海航線運價分別來到每TEU(20呎櫃)1,497美元、2,054美元，增加468美元、485美元；美西每FEU來到1,855美元、增加36美元，美東每FEU來到2,982美元，增加177美元。（編輯：沈培華）