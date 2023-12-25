【時報-台北電】新華社報導，大陸酒泉衛星發射中心，於今(25)日上午9點，成功發射天目一號氣象星座11-14星，衛星進入預定軌道，主要提供商業氣象資料。

該中心本次使用快舟一號甲運載火箭，將天目一號氣象星座11-14星發射升空。(編輯：廖小蕎)

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