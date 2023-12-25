台股ETF上周「3王」出爐！成長王群益台灣精選高息(00919)：規模週增50.18億元最多；人氣王群益台灣精選高息(00919)：受益人數週增48438人位居第一；報酬王國泰永續高股息(00878)：股價週漲0.76%拿下冠軍。上週10大受益人新增人氣王前5名分別為群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)、大華優利高填息30(00918)、中信成長高股息(00934)、凱基優選高股息30(00915)。而國泰永續高股息(00878)則被外資買超最兇，週買超金額455,514元，總計買超21,485.45張。

以下為上週10大ETF人氣王一次看：

1、群益台灣精選高息(00919)：規模週增50.18億元，受益人週增48438人，股價週跌3.19%。

2、復華台灣科技優息(00929)：規模週減10.98億元，受益人週增24095人，股價週跌3.08%。

3、大華優利高填息30(00918)：規模週增11.61億元，受益人週增7582人，股價週跌2.44%。

4、中信成長高股息(00934)：規模週增10.09億元，受益人週增5899人，股價週跌0.82%。

5、凱基優選高股息30(00915)：規模週增2.64億元，受益人週增3903人，股價週跌3.46%。

6、元大台灣高息低波(00713)：規模週減13.04億元，受益人週增3544人，股價週跌2.46%。

7、野村臺灣新科技50(00935)：規模週增2.58億元，受益人週增2690人，股價週跌1.47%。

8、台新永續高息中小(00936)：規模週增6.48億元，受益人週增2230人，股價週跌3.18%。

9、元大高股息(0056)：規模週減7.97億元，受益人週增1974人，股價週漲0.03%。

10、群益台ESG低碳50(00923)：規模週減0.83億元，受益人週增837人，股價週跌0.59%。

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