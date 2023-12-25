大陸國家新聞出版署22日公布《網絡遊戲管理辦法》草案重擊港股，恒生指數午後暴跌，財信傳媒董事長謝金河今(25)日評論，多家在港股上市的大陸軟體和遊戲公司在草案頒布後，股價瞬間跳水；其中，騰訊大跌38.5港元，市值單日蒸發逾3,660億港元相當驚人；他預期，遊戲是開放社會的產物，這個蓬勃發展的產業在嚴厲監管下可能會愈來愈無力。
據綜合報導，大陸國家新聞出版署頒布《網絡遊戲管理辦法》草案，內容提到網路遊戲不能設置每天登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵，恐直接衝擊遊戲公司的營利能力，因此在市場引發負面效應，謝金河今日也以「一紙公文撞倒一個產業！」一文對這次政策引發的利空加以評論。
謝金河指出，上周五下午，在港上市的騰訊、網易、Bili、中國心動、中國快手、金山軟件等企業和遊戲平台公司，股價在草案頒布後瞬間跳水大跌；其中，網易跌24.59%、騰訊跌逾12%；騰訊更是大跌38.5港元，市值一日蒸發3,660.68億港元；經此一跌，騰訊市值剩下3,349億美元，對比2018年騰訊市值一度到9591億美元，這個落差很大。
謝金河表示，大陸對遊戲產業的監管不是現在才發生，2年前先落實共同富裕政策，這次再下重手，對未成年人上網玩遊戲進行嚴格規範，這還只是草案徵求意見稿，但政策尚未定案，投資人信心已先崩潰。
謝金河推測，最近大陸網路流傳「十不青年」，這個十不包括不捐血、不捐款、不結婚、不生小孩、不買房、不買醫保、不扶老人、不感動等，大陸對遊戲監管趨嚴，可能和年輕世代「從內捲到躺平」產生的後座力有關。
謝金河表示，大陸經濟下行，年輕人失業越來越嚴重，失業率不再公布，各項監管也越來越嚴格，最近還有幾個城市禁止公務員攜帶iphone上班；他認為，遊戲是開放社會的產物，看起來這個蓬勃發展的產業，在嚴厲監管下，可能愈來愈無力！
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