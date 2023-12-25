【時報記者任珮云台北報導】受惠AI PC題材加持，宏碁(2353)股價今早盤中一度亮燈漲停，漲停價為49.8元，創2011年7月以來新高，也是陳俊聖接棒宏碁執行「小虎隊」策略以來的新高價。

宏碁董事長陳俊聖日前表示，AI PC現在剛剛才開始，宏碁訂單能見度可以看到明年第1季。對於市場預期的換機潮？陳俊聖認為，這一定會發生，一個是搭載NPU的AI PC，另一個是微軟AI助理Copilot的發表，同時Google也有一定力道在裡面。宏碁對換機潮相當樂觀，也已經在過程中做該做的事情。

宏碁今年獲利表現符合預期，第3季稅後淨利新台幣20.08億元，季增44.2%，年增7%，每股賺0.67元，累計前3季每股盈餘（EPS）為1.3元。宏碁前三季營收1781.6億元，毛利率10.62%，年減0.24個百分點，營益率1.59%，歸屬母公司業主淨利39.15億元，年減約33%，每股獲利1.3元。

宏碁旗下小虎隊今年業績表現:宏碁資訊(6811)今年前11月營收為66.5億元，年增5%；海柏特(6884)今年前11月營收為8.13億元，年增19%；倚天酷碁-創(2432)今年前11月營收為18.2億元，年增21%；宏碁智醫(6857)今年前11月營收為0.21億元，年增118%。