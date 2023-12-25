【時報記者張漢綺台北報導】非IT產品佈局收割未能完全消除IT產品殺價競爭衝擊，電池模組廠順達科(3211)保守看待2024年營運，順達科總經理張崇興表示，2024年營收將較2023年下滑，加上分散區域製造管理成本上升，明年營業淨利率也將較今年下降，受此衝擊，順達科今天盤中股價跌停。
受到NB市況不佳影響，順達科今年前3季稅後盈餘為5.2億元，年減13.45%，每股盈餘為3.46元，不過在BBU新客戶出貨開始放量挹注下，順達科11月合併營收躍升至17.56億元，月增45.46%，累計前11月合併營收為157.41億元，年減8.15%，張崇興表示，目前IT終端客戶庫存已經解決，回復到正常水準，訂單能見度約一季左右，稼動率大約60%到70%，第4季IT領域的動能與第3季相近，非IT部分，伺服器BBU(電池備援電力模組)新客戶開始量產，並逐步放量，ESS(儲能系統)出貨維持穩定，E-Mobility(輕型電動載具)市場動能仍不明朗，但新客戶自第4季開始出貨，預期第4季營收跟第3季差不多，但獲利可望較第3季好一點。
展望明年，張崇興表示，通膨、高利率、中美貿易衝突及地緣政治風險導致供應鏈遷移及分散區域製造，均造成管理及製造成本上升，且同業以市佔為前提進行價格競爭，皆對未來成長動能及營運造成不利影響，就兩大產品線來看，2024年全球平板電腦出貨預估持平，NB或將微幅成長，2024年IT產品營收將較2023年下滑，非IT領域，BBU、ESS穩定成長，公司積極開發其他客戶強化成長動能，輕型電動載具(E-Mobility)希望2024年下半年恢復動能，預期2024年營收將較2023年下滑，營業淨利率也將較今年下降。
為因應分散製造基地需求，順達科在泰國新增廠區，預計明年第4季開始量產。
儘管明年本業看法保守，受惠於中美貿易競爭，美國等非大陸伺服器/資料中心大廠對使用大陸電池模組廠產品有顧慮，為台灣電池模組廠帶來優勢，順達科經過數年的努力，順利拿下美系CSP品牌大廠BBU訂單，出貨自今年第4季開始放量，為公司營運增添新動能。
張崇興表示，過去BBU電池模組是放在伺服器裡，現在則是放在資料中心的機櫃裡，BBU電池模組由70到80顆電池芯組成，瓦數在3KW(千瓦)到5KW(千瓦)，由於BBU產品週期較長，公司在技術上有些核心競爭力，包括：演算法等，公司也有佈局如：延長電池壽命等特別的技術，除美系CSP品牌客戶，公司亦努力爭取其他客戶中，雖然BBU目前還不是NB電池以外獲利來源，未來有可能是。
在輕型載具及ESS方面，張崇興表示，輕型電動載具新客戶第4季開始出貨，不過電動腳踏車以歐洲市場為主，還在消化庫存中，動能較不明朗，希望2024年下半年恢復動能，至於儲能產品沒有遇到庫存問題，今年出貨是大幅成長。
今年非IT產品佔順達科營收比重接近10%，順達科預估，明年非IT產品營收佔比可望突破10%。
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