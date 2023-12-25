【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數232.78點，跌0.07點；總計315家漲、329家跌、101家持平；委買10160152張、委賣5604238張；總成交值257.65億元。

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