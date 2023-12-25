【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17621.72點，漲25.09點；總計443家漲、412家跌、145家持平；委買34287628張、委賣20098477張；總成交值1071.21億元。

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