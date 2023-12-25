【時報-台北電】國家新聞出版署發布12月新批准的105款國產遊戲版號，單次審批數量首次突破百款，所涵蓋的遊戲企業範圍也更廣，中國音像與數位出版協會遊戲工委會和廣大遊戲企業深受鼓舞。
大陸2021年全年發放遊戲版號748款，其中國產672款，進口76款；2022年全年發放遊戲版號512款，其中國產468款，進口44款。2023年截至目前發放遊戲版號1075款，其中國產977款，進口98款。三年的數據表明，版號政策的穩定性逐步增強，遊戲市場回升態勢明顯。
最新發布的《2023年中國遊戲產業報告》顯示，今年大陸國內遊戲市場實際銷售收入首次突破3000億關口，用戶規模再創新高，達6.68億。（編輯：張嘉倚）
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