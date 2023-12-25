【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據韓國官方資料，因為當地房地產一片低迷，今年第3季民間與政府的施工契約（construction contract），總建築金額大減近4成，僅有45.5兆韓元，約349.2億美元，連4季走低。

其中，政府部分雖有5.2%小幅成長，但民間建案卻大減46.1%，只有34.4兆韓元。半數韓國人居住的大首爾地區，建築工程少了43.1%，僅20.4兆韓元。至於韓國其它區域也大減34.8%，只有25.1兆韓元。

至於韓國最貴的一塊地皮，經韓國政府統計，是在首爾市中心的明洞，一塊大小約170平方公尺，51坪左右的土地。同時，這也是韓國美妝店Nature Republic的旗艦店現址，已蟬聯21年地王的寶座。

至於外國遊客必去的熱鬧購物區明洞，每平方公尺的價格為1.75億韓元，約13.5萬美元，比去年同期小漲0.7%。從2004年以來，明洞一直就是韓國地價最貴的蛋黃區。

因此，第2貴的建築也在明洞，是韓國第2大商業銀行友利銀行（Woori Bank）所在地。明洞的地價在過去兩年，受到新冠疫情的衝擊有所下跌，但遊客重現下，現在又開始漲價。