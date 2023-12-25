【時報-台北電】抖音生活服務公佈綜合行業2023年發展情況，休閒娛樂、麗人等細分行業年度交易額較上年增長3.3倍。
抖音生活服務綜合行業涵蓋的到店消費場景更多樣化，包括休閒娛樂、麗人、進場零售、 LE（Life Event，狹義生活服務，如服務大眾生活場景的電影/表演、汽車維修養護、衣物洗滌等）。
短片、直播、搜尋已成為拉動抖音生活服務綜合業態商家經營成長的三駕馬車。會上發布的《綜合產業白皮書》顯示，就綜合產業而言，截至2023年10月，短影片帶來的訂單量年增1.28倍，直播、搜尋帶來的訂單量則分別較去年同期成長77倍、2.28倍。
未來，抖音生活服務也將繼續從產品工具、方法培訓、行銷活動等方面全方位支持商家在抖音做好經營。陳琦介紹，平台會持續優化產品能力、打磨經營工具，提升商家經營效率，如陸續開放預約選座、線上諮詢等產品能力，提供商業經、客流管家等經營分析工具等。（編輯：張嘉倚）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：