【時報-台北電】抖音生活服務公佈綜合行業2023年發展情況，休閒娛樂、麗人等細分行業年度交易額較上年增長3.3倍。

抖音生活服務綜合行業涵蓋的到店消費場景更多樣化，包括休閒娛樂、麗人、進場零售、 LE（Life Event，狹義生活服務，如服務大眾生活場景的電影/表演、汽車維修養護、衣物洗滌等）。

短片、直播、搜尋已成為拉動抖音生活服務綜合業態商家經營成長的三駕馬車。會上發布的《綜合產業白皮書》顯示，就綜合產業而言，截至2023年10月，短影片帶來的訂單量年增1.28倍，直播、搜尋帶來的訂單量則分別較去年同期成長77倍、2.28倍。

未來，抖音生活服務也將繼續從產品工具、方法培訓、行銷活動等方面全方位支持商家在抖音做好經營。陳琦介紹，平台會持續優化產品能力、打磨經營工具，提升商家經營效率，如陸續開放預約選座、線上諮詢等產品能力，提供商業經、客流管家等經營分析工具等。（編輯：張嘉倚）

#抖音 #短片 #直播 #休閒娛樂