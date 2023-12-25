【時報-台北電】台股上周下跌77.24點，終場收17596.63點，5日線及17600關皆未能追回，今早在宏碁(2353)、仁寶(2324)等AI PC群帶隊下，大盤微幅開低後即快攻翻紅，挺進17600關及5日線，盤面各大類股漲多跌少。惟遊戲族群尚未從中國整頓網路遊戲的震撼彈中回神，今日智冠(5478)持續跳空跌停鎖死，且跌停價仍高掛逾6000張賣單，弘煜科(6482)、網龍(3083)亦跌逾5%，而華義(3086)、大宇資(6111)則雙雙跟跌逾3%，宇峻(3546)也跌逾3%，遊戲股王鈊象(3293)則跌約1%，整體驚魂未定，並拖累文創類指大跌近2.5%，跌落月線，為上櫃類股墊底。

上周五傳出中國擬訂立管理辦法整頓當前火熱的網路遊戲，為中國網遊產業投下震撼彈，騰訊、網易等中國網路遊戲巨頭股價當天即暴跌，據富比士統計，騰訊創始人馬化騰資產帳面一夕蒸發38億美元(台幣1180億元)，網易創辦人丁磊也瞬間蒸發64億美元(約台幣1990億元)，股民、網上哀鴻遍野，台股遊戲族群亦聞訊嚇挫。惟對外界的批評聲浪，中國國家新聞出版署官網23日表示，就各方對草案內容的意見，將在繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上進一步修改完善。

另遊戲通路龍頭廠智冠(5478)25日最新發布聲明稿，強力回擊近期市場對於智冠、榮剛(5009)換股的謠言，智冠再次強調「股份交換的股權3年內不得買賣」，亦無規劃進入博奕產業，也沒有拒絕莊獨董查閱資料，但今日股價仍跳空跌停鎖死，跌停價仍有逾6000張賣單排隊。(編輯：李慧蘭)