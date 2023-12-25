【時報-台北電】中國人民銀行25日逆回購操作總量4710億元(人民幣，下同)，淨投放持續且量增60億元。

人行為維護年末流動性合理充裕，同步展開7天期3810億元、14天期900億元之逆回購，中標利率分別為1.8%、1.95%。

今有1840億元逆回購到期，公開市場將實現淨投放2870億元。上周五淨投放2810億元。

(編輯：廖小蕎)

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