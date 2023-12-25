美國去年10月開始對大陸祭出晶片出口禁令，使大陸朝晶片自主化目標邁進，台廠威盛集團旗下兆芯推出大陸史上最強自主研發中央處理器（CPU）「KX-7000系列」引發關注，外媒Tom’s hardware撰文指出，該款新晶片運算效能是上一代KX-6000的兩倍速，是大陸目前運算最快的CPU，可望成為擺脫對西方技術依賴的關鍵。

報導稱，雖然威盛多年來在CPU領域影響力不大，但其是全球3家擁有x86架構許可的公司之一，另外兩家為英特爾與超微。而KX-7000目前是大陸製造的最快速CPU，根據兆芯官網，KX-7000與上一代產品相比，計算性能提升了兩倍。

報導提到，雖然KX-7000與其x86競爭對手相比並不特別出色，包括超微中階CPU Ryzen 7 7700X與Core i5-13600K的時脈速度，都比最高階的KX-7000快許多。但對大陸來說，KX-7000能否擊敗對手不是重點，終極目標是擺脫對西方技術的依賴，以達成科技自主。

兆芯先前透露，KX-7000已獲得大陸主流整機廠商聯想開天、同方、紫光、升騰、聯和東海等採用導入新品，大舉搶攻大陸內需市場。