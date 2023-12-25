【時報-台北電】25日A股三大指數集體低開，滬指報2909.88點，跌0.17%；深成指報9200.65點，跌0.22%；創指報1820.25點，跌0.31%，隨後三大指數一度翻紅。

網路遊戲管理辦法持續影響相關個股，遊戲股持續走低，三七互娛競價跌停，巨人網絡、姚記科技、愷英網絡、吉比特等大幅低開。航運板塊盤初下挫，寧波遠洋觸及跌停，錦江航運、中創物流跌超7%，中遠海能、鳳凰航運等跟跌。

數位貨幣概念股活躍，楚天龍競價漲停，華揚聯眾、禦銀股、翠微股、仁東控股等高開。

2023年以來光伏電站開發企業運維招標規模近60GW，較去年同期增長約157%，光伏板塊持續活躍，清源股份3連板，振邦智能觸及漲停，微導奈米、寶馨科技、帝科股份等跟漲。

汽車零件板塊走高，旭昇集團漲停，泰德股份、新朋股份、建邦科技、同心傳動、文燦股份、開立股份跟漲。（編輯：張嘉倚）

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