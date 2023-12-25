【時報記者葉時安台北報導】品安(8088)挾帶DDR5、車用題材強勁，雖然再記憶體市場資本額最小但獲利卻進入前五名，本益比也相對低估，法人預估，後續成長空間仍可觀。上周五外資大買超敲進1639張，拱上47.95漲停價，周一股價再衝上51元，登上十年高價，今年11月以來漲幅已達35.45%，隨後高檔震盪，50元關卡得而復失。

品安今年第三季EPS達1.08元，為四個季度以來再登1元以上。今年前三季營業收入11.41億元，年減11.40%；營業毛利1.95億元，年減11.26%；營業利益1.34億元，年減11.20%；歸屬於母公司業主淨利1.47億元，年減12.06%；基本每股盈餘2.42元，相較去年同期的2.75元下滑，不過在記憶體相關個股累計EPS排行中，品安為資本額最小但獲利卻進入前五名。

品安評估DRAM及NAND市場2024趨勢，高通膨持續衝擊消費市場需求，不過減產策略持續，使得庫存水位降低，價格持續上漲，DRAM及NAND營收將成長有望，加上雲端伺服器需求增加，DDR5明年下半年可望超過DDR4成為主流。

品安強調，公司以堅強的研發技術和紮實的製造能力，提供客戶客製化設計、專業代工(OEM)以及設計代工(ODM)的服務，全面滿足客戶的需求。在生產設備方面，目前具備20條SMT線及自行研發的自動組裝、測試設備，並建構智慧型製造管理系統(Intelligent Manufacturing System)，除記憶體模組及快閃記憶體相關產品之設計製造外，更擴及機械鍵盤、顯示卡、醫美電子產品、工控記憶體模組、觸控控制板與讀卡機等多項產品之電子製造服務。

品安說明，IATF 16949是針對汽車產業相關產品的設計/新產品開發、製造以及安裝及服務。此一需求是要應用在供應鏈。加入IATF 16949，可透過進一步實施風險思維的管理，降低錯誤和減少浪費，並使產品和服務質量提高，降低生產成本，提高了生產率。依公司發展策略需求進入車用領域建置IATF 16949管理系統，可爭取車用訂單開發非模組類相關代工，不僅分散經營風險，切入車用供應鏈可增加營收及多元發展。

品安切入車用，董座表示，看好車載市場，且工藝技術高，推升營運表現，目前已有小量出貨，明年更可望取得認證。

品安每年資本支出約5000萬元至一億元，主要添購設備更新，其餘亦回饋給股東，配息率可望達到7成。

品安明年稼動率方面，依照公司過去經驗，稼動率不會低於九成，品安瞄準國際大廠訂單、高質量，受景氣不振衝擊較小，展望2024年，期望啟動加班，目標稼動率達到1.2倍，不過當然將視訂單狀況。

2024年市場更看好DDR5概念商機，品安除了車用題材，也樂觀看待DDR5，DDR5受到疫情、缺料、景氣等因素遞延，明年DDR5滲透率可望上升快速，今年第四季已有顯著成長，明年將越來越快，預估明年下半年占比升至5成。