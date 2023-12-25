【時報-台北電】美公債與美元雙跌，上周五紐約期金漲近1%，並漲逾兩周高點，且連續第二周上漲，係因市場預期美國聯準會(Fed)明年初降息的可能性上升，以及美元和美國公債殖利率下滑，同步令金價上揚。

分析師表示，非常激進的降息預期推動了貴金屬漲勢，包括黃金，市場預估Fed 將於3月降息，且2024年總共降息150個基點，但通常市場打折幅度也相當大。

終場收盤報價，2月黃金漲17.80美元，報每盎司2069.10美元，3月白銀跌0.02美元，報每盎司24.57美元，1月白金漲11.50美元，報每盎司981.80美元，3月鈀金跌4.50美元，報每盎司1223.70美元。(編輯：王思涵)(商品行情網)