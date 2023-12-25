世界衛生組織（WHO）表示，加薩（Gaza）原本36間醫院只剩9間還有部分運作能力，這9間全位在南部且人滿為患，秘書長譚德塞今天因此再次呼籲以色列和哈瑪斯停火。
法新社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在舊稱推特（Twitter）的社群平台X說：「加薩衛生體系的毀滅是場悲劇，我們呼籲立即停火。」
譚德塞說：「儘管持續面臨危險，傷患又不斷湧入，我們仍看到醫師、護理師、救護車駕駛員等仍不斷努力拯救生命。」
世衛警告，儘管醫療需求激增，但加薩各院所床位僅剩衝突前的38%，且原有的醫療人員只剩30%還在工作。
同時，自以哈戰爭爆發以來，受國際人道法保護的醫院卻屢次遭到以色列軍方攻擊。
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日在以色列境內發動史無前例的襲擊，促使以色列對哈瑪斯控制的加薩地區展開猛烈空襲以及地面攻勢。自此之後，世衛便一直警告加薩的醫療衛生狀況岌岌可危。
法新社依以色列數據所做的統計顯示，哈瑪斯10月7日突襲以色列時殺害約1140人，當中大部分是平民，並擄走約250名人質，目前據信仍有129人被扣押在加薩。
而哈瑪斯控制的加薩衛生部門表示，以色列對加薩的軍事行動已造成2萬424人死亡，其中大部分是婦孺。
加薩大片地區如今已成廢墟，且在以色列的圍攻下，當地240萬居民水、食物、燃料、藥品都嚴重短缺，唯有卡車送來有限的援助物資，才能稍微緩解窘迫情況。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1121225
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