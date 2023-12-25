台股2023年即將在本周封關，今年市場最熱的投資標的，非高股息ETF莫屬，規模與投資人數暴衝，56檔台股ETF總規模超過1.3兆元，其中高股息ETF貢獻超過一半。除了配息受投資人歡迎，高股息ETF今年報酬率更是傲視台股，含息報酬率最佳的前3名，績效皆超過50%，相當驚人。
2023年以來含息報酬率最高的原型台股ETF為00733富邦台灣中小，高達68.7%，其次即為00915凱基優選高股息30。3檔今年來賺逾5成的高股息ETF分別是00915近60%、00918大華優利高填息30的57%、0056元大高股息的52%。
而含息報酬率在4成以上的高股息ETF還有00919群益台灣精選高息45%、00713元大高息低波45%、00900富邦特選高股息30 43%等。
值得注意的是，6月以來掀起旋風的00929復華台灣科技優息，雖然僅掛牌不到7個月，但累計報酬率達30%，換算年化報酬率也超過5成。00929規模逾千億，受益人數在上周正式突破50萬大關，穩居台股ETF第4大，僅次於00878、0056、0050。
00915經理人顏良宇表示，半導體庫存天數逐季下降，預期2024年半導體拉貨動能將提升，可望形成台股業績復甦主要動力，市場預期2024年、2025年台股獲利成長約可達20%，在實質企業獲利增長推升下，可望支撐台股中長期牛市續航。
00919經理人謝明志表示，00919追蹤指數的選股邏輯是最大亮點，在每年5月底依已公告股息殖利率排序，選出前30名為成分股；12月換股時則根據上市櫃公司前3季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。而台股基本面有支撐，對後市仍持正面看法，若盤勢有回檔，建議可採取逢低買進策略。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：