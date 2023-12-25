台股2023年即將在本周封關，今年市場最熱的投資標的，非高股息ETF莫屬，規模與投資人數暴衝，56檔台股ETF總規模超過1.3兆元，其中高股息ETF貢獻超過一半。除了配息受投資人歡迎，高股息ETF今年報酬率更是傲視台股，含息報酬率最佳的前3名，績效皆超過50%，相當驚人。

2023年以來含息報酬率最高的原型台股ETF為00733富邦台灣中小，高達68.7%，其次即為00915凱基優選高股息30。3檔今年來賺逾5成的高股息ETF分別是00915近60%、00918大華優利高填息30的57%、0056元大高股息的52%。

而含息報酬率在4成以上的高股息ETF還有00919群益台灣精選高息45%、00713元大高息低波45%、00900富邦特選高股息30 43%等。

值得注意的是，6月以來掀起旋風的00929復華台灣科技優息，雖然僅掛牌不到7個月，但累計報酬率達30%，換算年化報酬率也超過5成。00929規模逾千億，受益人數在上周正式突破50萬大關，穩居台股ETF第4大，僅次於00878、0056、0050。

00915經理人顏良宇表示，半導體庫存天數逐季下降，預期2024年半導體拉貨動能將提升，可望形成台股業績復甦主要動力，市場預期2024年、2025年台股獲利成長約可達20%，在實質企業獲利增長推升下，可望支撐台股中長期牛市續航。

00919經理人謝明志表示，00919追蹤指數的選股邏輯是最大亮點，在每年5月底依已公告股息殖利率排序，選出前30名為成分股；12月換股時則根據上市櫃公司前3季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。而台股基本面有支撐，對後市仍持正面看法，若盤勢有回檔，建議可採取逢低買進策略。

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