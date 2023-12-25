【時報記者任珮云台北報導】根據美銀調查，多數基金經理人看好債券潛力，針對2024年能提供最佳報酬率的資產，高達54%經理人選擇債券，其次才是股票與大宗商品。聰明的投資人亦嗅到投資契機，觀察自12月以來(12/1~12/15)，台股掛牌的84檔債券ETF受益人數變化，總計增加逾11.8萬人，推升整體債券ETF投資人突破百萬，達102.1萬人。

10年期美債殖利率自10月中一路陡降，截至12/22，已回落至3.89%，為5個月以來新低，尤其在12/14美國聯準會決議再次暫停升息，並暗示將停止升息後大幅回落，合計自12月以來，10年期美債殖利率已收斂32bps。加上聯準會下修未來三年核心PCE通膨率預估，有望實現經濟軟著陸的目標，國泰投信表示，在美國經濟持續穩健擴張的環境下，有利美股、美債延續雙多走勢。

最新利率點陣圖顯示，2024年底及2025年底聯邦基金利率預期中值下修至4.6%及3.6%，隱含2024年將降息3碼，2025年則會降息4碼，這也是本輪升息循環首見的利率中位數下調。截至12/22 FedWatch資訊，市場看好聯準會最快於2024年3月啟動降息循環，全年合計降息碼數更有望達6碼。國泰投信建議，投資人可把握現階段債市高殖利率的契機，並超前部署降息循環啟動後的資本利得空間。

12月以來(12/1~12/15)受益人增幅最多的為國泰10Y+金融債（00933B)，成長幅度近19.61%，總受益人數來到5.2萬人；國泰20年美債(00687B)則以19.28%的增幅居次。也因為投資人踴躍買進，基金額度達可募集額度上限，正緊急申請追募中，由此更可知兩檔ETF的高人氣。

國泰10Y+金融債(00933B)經理人鍾郁婕表示，00933B布局世界級銀行龍頭，如美國銀行、摩根大通、高盛集團等，安全性高、違約率較非金融行業更低，且採行月配息機制搭配收益平準金，對於每月希望有穩定現金流的退休族或投資人來說，是相當理想的標的。00933B除息交易日訂在2024/02/27，這是基金成立滿3.5個月後的首次配息，且基金成立至今，標的指數到期殖利率平均超過6.1%，最高近6.8%，每個月可累積豐碩債息。