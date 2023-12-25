【時報-台北電】運價微彈，上周五BDI指數轉揚0.3%；因太平洋區貨盤整體穩定，提振海岬型船運價反彈305美元，然而中國寒冷天氣尚未有效刺激進口煤採購需求，致煤炭貨盤穩中趨弱，故波羅的海乾散貨BDI指數儘管收盤轉揚，但漲幅有限。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲7點，收2094點，漲幅0.3%；海岬型運費指數(BCI)上漲37點，收3398點，漲幅1.1%；其平均日租金為每艘28,177美元，增加305美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌6點，收作1909點，跌幅0.3%，其平均日租金為每艘17183美元，減少53美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌9點，收作1369點，跌幅0.7%。(編輯：王聖為)(商品行情網

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