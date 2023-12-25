【時報-台北電】需求走強，上周五大阪期膠反彈1%；據業者表示，由於消費者對貨物的即時需求，以及泰國因某些樹木存在葉病，使得原料成本大幅增加，連帶令亞洲膠市普片得到提振；其中大阪交易所OSE橡膠5月期貨漲1%，報每公斤242.5日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲1.4%，報每公斤147.50美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲0.8%，收於每噸13910元人民幣。

亞洲現貨市場，追隨區域橡膠期貨市場的上漲趨勢；其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.3%，報每公斤61.54泰銖；馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.1%，現貨價每公斤150.95美分。(編輯：王聖為)(商品行情網)

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