【時報-台北電】料產量增加，上周五歐美原油期貨續弱；隨著安哥拉宣布退出石油輸出國組織(OPEC)後，恐自行增加石油供應，拖累油價走勢續弱，然而受惠於美國經濟消息趨好，且市場擔心胡塞武裝襲擊船隻會增加供應成本，令終場歐美油價跌幅收斂。

分析師表示，安哥拉的石油產量約為110萬桶/日，雖石油開採投資不足，但中國後續很可能將增加對該國石油及其他行業的投資機會；其中美國原油跌幅0.5%，倫敦原油跌幅0.4%。

美國NYMEX-2月輕質原油期貨下跌0.33美元，報每桶73.56美元；1月熱燃油跌0.04美元，報每加侖2.66美元；1月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖2.13美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨下跌0.32美元，報每桶79.07美元。(編輯：王聖為)(商品行情網)

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