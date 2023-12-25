航運業猛爆的景氣在今年轉趨平淡，傳出陽明海運上周召開董事會，今年終獎金僅1個月，加上每年固定的第13個月薪資，共發2個月，對比去年的13個月有不小落差。

陽明去年年終領13個月，若加上今年年中發放的分紅20個月，陽明員工2023年約拿到33個月獎金。ETtoday報導，傳出明年初、農曆年前發放的年終僅2個月，推估明年年中分紅則約僅拿到1.2個月，合計約3.2個月，僅前一年的十分之一。

除此之外，陽明董事會也決議，明年比照公務員為員工加薪4%。事實上，由於陽明具官股性質，年終獎金最多僅能發12個月，但在分紅制度上，陽明是擬訂稅前獲利的1%為員工紅利，優於長榮的0.5%與萬海的0.6%。

至於未來幾年航運業景氣，工商時報報導，陽明總經理杜書勤表示，目前運價有些許小反彈，跟季節性因素有關，論長期大反彈還言之過早，有些人預測兩年，樂觀一點預估一年，悲觀一點預測三、四年。