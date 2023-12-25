航運業猛爆的景氣在今年轉趨平淡，傳出陽明海運上周召開董事會，今年終獎金僅1個月，加上每年固定的第13個月薪資，共發2個月，對比去年的13個月有不小落差。
陽明去年年終領13個月，若加上今年年中發放的分紅20個月，陽明員工2023年約拿到33個月獎金。ETtoday報導，傳出明年初、農曆年前發放的年終僅2個月，推估明年年中分紅則約僅拿到1.2個月，合計約3.2個月，僅前一年的十分之一。
除此之外，陽明董事會也決議，明年比照公務員為員工加薪4%。事實上，由於陽明具官股性質，年終獎金最多僅能發12個月，但在分紅制度上，陽明是擬訂稅前獲利的1%為員工紅利，優於長榮的0.5%與萬海的0.6%。
至於未來幾年航運業景氣，工商時報報導，陽明總經理杜書勤表示，目前運價有些許小反彈，跟季節性因素有關，論長期大反彈還言之過早，有些人預測兩年，樂觀一點預估一年，悲觀一點預測三、四年。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：