【時報-台北電】通膨再次放緩，美股上周五科技股續強，台積電ADR漲0.6%。台積電(2330)今開平盤，航運股長榮(2603)等三檔指標股開低，鋼鐵股回神；AI族群廣達(2382)等撐盤。台股早盤開平後維持小漲，目前在17600點及5日均線之上，早盤最高17634點，站回所有均線之上，預估全天量能萎縮。

美國公布PCE指數降至2.6%，另核心PCE指數以3.2%，創2年多以來新低，可見通膨放緩，美股三大指數漲跌幅介於-0.05%至+0.35%。

上周五台股上漲52點，收在17596點，將上周四的失土91點收復過半。

國票投顧表示，大盤成功站回5日線，就有機會再漲一段，只是，現階段有2點情形仍待觀察，第一，由於接近聖誕假期，指數呈現反彈量縮，未來宜須補量，較能迎來連續上漲行情。第二，加權指數KD、MACD皆轉折向下，暗示空方優勢較大；弱則震盪回檔、尋求支撐，強則以盤代跌、伺機再攻。

凱基投顧表示，上周五台股最高來到17616，回補上周四空方缺口17597後隨即進入震盪，成交金額僅2882億元，追價買盤意願不強，技術面守成有餘、攻擊力道不足，惟低檔20日均線支撐力道強勁。11月以來放量上攻、價穩量縮的多頭量價節奏延續中，台股適度整理後若能放量，仍將挑戰17743高點。電子成交比重下滑，AI PC與AI伺服器相關個股走勢將具關鍵。強勢族群聚焦記憶體、面板，操作留意整理後有轉強跡象的矽智財IP、USB、機殼、散熱。（編輯：沈培華）