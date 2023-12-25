【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.1010元，較前一交易日貶值0.57分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2023年12月25日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.1010元，1歐元對人民幣7.8238元，100日元對人民幣4.9926元，1港元對人民幣0.90847元，1英鎊對人民幣9.0344元，1澳大利亞元對人民幣4.8275元，1新西蘭元對人民幣4.4775元，1新加坡元對人民幣5.3634元，1瑞士法郎對人民幣8.2934元，1加拿大元對人民幣5.3554元，人民幣1元對0.65284馬來西亞林吉特，人民幣1元對12.9459俄羅斯盧布，人民幣1元對2.6015南非蘭特，人民幣1元對182.71韓元，人民幣1元對0.51722阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52823沙特里亞爾，人民幣1元對48.7639匈牙利福林，人民幣1元對0.55442波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9541丹麥克朗，人民幣1元對1.4111瑞典克朗，人民幣1元對1.4331挪威克朗，挪威人民幣1元對4.11323土耳其里拉，人民幣1元對2.3958墨西哥比索，人民幣1元對4.8675泰銖。(編輯：廖小蕎)

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