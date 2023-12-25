【時報記者任珮云台北報導】2023年即將畫上句點，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）分析，今年的宏觀經濟背景是「完美的反通膨」，在美國經濟增長保持韌性的情況下降低通膨。而股市的另一個主要驅動力是生成式人工智慧。標普500指數中規模最大的、主要與人工智慧相關的股票“七大巨頭”（Magnificent Seven）今年以來上漲了108%，以科技股為主的納斯達克指數上漲了41%。
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）預計，全球人工智慧從2022年到2027年基礎設施部分將增長38%，應用和模型部分將增長139%。從雲到半導體、軟體和互聯網，整個人工智慧價值鏈上的公司在2024年及更長期都將進一步發展。尋求人工智慧敞口的投資者應該廣泛佈局於整個價值鏈。
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）生成式人工智慧是今年美國股市上漲的一個重要驅動力。在經歷了強勁的上漲之後，投資者應該為潛在的短期波動或回撤做好準備。與其他技術發展一樣，最初的需求激增之後往往會經歷消費者和企業的消化期。但在消化期可能提供有吸引力的切入點，以增加對於這些顛覆性領軍企業的風險敞口。
生成式人工智慧是一種具有顛覆性和潛在變革性的技術。歷史表明，新技術的出現可以在創新價值鏈中的一系列領域創造價值。生成式人工智慧是突破性技術的最新示例，它受到基礎設施和資源投入的推動，在運營商和賦能平臺上創造了新的運行硬體，並使整個生態受益。
強者可能愈強。AI的一個不同尋常的特點是，從新技術誕生之初，許多公司就已經同時在價值鏈的多個階段運營——從雲到大型語言模型（LLM）的所有權，再到最終使用者應用程式的開發。考慮到這一點，也許可以理解為什麼Magnificent 7的市值在2023年以來翻了一倍多。由於構建複雜的人工智慧模型並從中獲利所需的大量資源，我們預計大型參與者將進一步擴大規模。
在短期內，科技板塊也應該受益於其優質特徵。到2024年，瑞銀CIO預計經濟增長將放緩，投資資本回報率（ROIC）強勁、營業利潤率具韌性和債務水準較低的公司將脫穎而出。從歷史上看，這些優質股票在經濟放緩或收縮期間表現出色。
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