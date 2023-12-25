【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17596.27點，跌0.36點；總計504家漲、142家跌、192家持平；委買4361898張、委賣1667654張；總成交值25.63億元。

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