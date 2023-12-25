【時報-台北電】因在最大鋼鐵消費國中國，旨在重振消費者支出並刺激信貸增長和借貸，幾家中國國有銀行的積極推動消息下，刺激投資者前景樂觀情緒，致大連鐵礦石期貨價格連續第四個交易日上漲，並創下近兩個月來的最高單日漲幅。

分析師表示，中國最大的五家國有銀行，包括中國農業銀行和中國建設銀行，已經降低了部分存款利率，目的重振消費者支出並刺激信貸增長和借貸，加上，根據中國國家研究預測，受建築活動大幅下降的影響，2023年中國鋼鐵需求將比2022年下降3.3%，2024年進一步萎縮1.7%，由於受到中國高爐產量增加的推動，以及考慮到欲補償第一季季節性礦場維護整修計畫期間，一些廠家預期庫存損失的需要，致力於補充內部鐵礦石庫存，帶動大連鐵礦石期貨價格創下兩個月來的最高單日漲幅。

終場上周五新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.56%，報每噸128.06美元；62%鐵礦石近月漲0.09%，報每噸136.17美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲2.48%，報每噸909.5人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)