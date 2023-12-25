【時報-台北電】因在最大鋼鐵消費國中國，旨在重振消費者支出並刺激信貸增長和借貸，幾家中國國有銀行的積極推動消息下，刺激投資者前景樂觀情緒，致大連鐵礦石期貨價格連續第四個交易日上漲，並創下近兩個月來的最高單日漲幅。
分析師表示，中國最大的五家國有銀行，包括中國農業銀行和中國建設銀行，已經降低了部分存款利率，目的重振消費者支出並刺激信貸增長和借貸，加上，根據中國國家研究預測，受建築活動大幅下降的影響，2023年中國鋼鐵需求將比2022年下降3.3%，2024年進一步萎縮1.7%，由於受到中國高爐產量增加的推動，以及考慮到欲補償第一季季節性礦場維護整修計畫期間，一些廠家預期庫存損失的需要，致力於補充內部鐵礦石庫存，帶動大連鐵礦石期貨價格創下兩個月來的最高單日漲幅。
終場上周五新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.56%，報每噸128.06美元；62%鐵礦石近月漲0.09%，報每噸136.17美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲2.48%，報每噸909.5人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：