【時報-台北電】上周五羅布斯塔咖啡期貨自15年高點下跌，因前一交易日漲升至15年以來的新高，市場傳言稱，最大生產國越南的農民，推遲或違約購買先前以遠低於上周五現貨價格的價格出售的大豆，獲利了結拋售，打擊咖啡期貨價格自15年高點回落，3月阿拉比卡咖啡跌0.8美分，報192.8美分；因最大生產國巴西產量飆升，法國糖業巨擘表示，其巴西糖產量在2023/2024年收穫期增加了19%，甘蔗壓榨也比預期還好，且天氣擔憂暫居次要地位的情況下，影響精糖價格上周四跌至3月初以來的新低，精糖價格在大幅下跌後跌深反彈，價格出現上修，3月原糖漲0.38美分，報20.62美分。

另外，由於交易量清淡，倫敦的羅布斯塔、白糖和可可期貨均在聖誕節連續假期前提早收盤，3月可可漲23美元，報4311美元。(編輯：呂方維)(商品行情網)