時報-商情早報

1.美公債與美元雙跌 紐約期金漲近1%。

2.LME:12/22期銅收8573.50美元/公噸，跌22.00美元。

3.NYMEX:2月輕質原油跌0.33美元，每桶為73.56美元。

4.西德州原油跌0.30美元，每桶為73.29美元。

5.12/22BDI運費指數為2094.00。

6.SICOM:天然橡膠1月期貨RSS3上漲2.70美分。

7.NYCE:3月棉花漲0.63美分，每磅為79.76美分。

8.CBOT:月黃豆粉漲4.20美元，每公噸為399.60美元。

9.12/22TRJ-CRB上漲0.51，為266.59。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸136.17美元，漲0.12美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美公債與美元雙跌，上周五紐約期金漲近1%，並漲逾兩周高點，且連續第二周上漲，係因市場預期美國聯準會(Fed)明年初降息的可能性上升，以及美元和美國公債殖利率下滑，同步令金價上揚；終場收盤報價，2月黃金漲17.80美元，報每盎司2069.10元；3月白銀跌0.02美元；1月白金漲11.50美元；3月鈀金跌4.50美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-供應擔憂，期鋁漲觸近3個月新高；因主要原材料生產國幾內亞的一個油庫發生爆炸後，提高了最大消費國中國，冶煉廠鋁土礦供應中斷的可能性，引發了供應擔憂，加上，美元指數下跌，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，帶動技術性買盤，致倫敦(LME)鋁價漲觸近3個月以來新高。終場上周五期鋁上漲82美元；期銅下跌22美元；期錫下跌287美元；期鎳下跌379美元；期鋅上漲54美元；期鉛下跌3美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-料產量增加，上周五歐美原油期貨續弱；隨著安哥拉宣布退出石油輸出國組織(OPEC)後，恐自行增加石油供應，拖累油價走勢續弱，然而受惠於美國經濟消息趨好，且市場擔心胡塞武裝襲擊船隻會增加供應成本，令終場歐美油價跌幅收斂；美國NYMEX-2月輕質原油期貨下跌0.33美元，跌幅0.5%，報73.56美元/桶；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨下跌0.32美元，跌幅0.4%，報79.07美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價微彈，上周五BDI指數轉揚0.3%；因太平洋區貨盤整體穩定，提振海岬型船運價反彈305美元，然而中國寒冷天氣尚未有效刺激進口煤採購需求，致煤炭貨盤穩中趨弱，故波羅的海乾散貨BDI指數儘管收盤轉揚，但漲幅有限；其中最新報價BDI指數上漲7點，收2094點，漲幅0.3%；BCI指數上漲37點，收3398點，漲幅1.1%；BPI指數下跌6點，收作1909點，跌幅0.3%；BSI指數下跌9點，收作1369點，跌幅0.7%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-需求走強，上周五大阪期膠反彈1%；據業者表示，由於消費者對貨物的即時需求，以及泰國因某些樹木存在葉病，使得原料成本大幅增加，連帶令亞洲膠市普片得到提振；其中大阪交易所OSE橡膠5月期貨漲1%，報每公斤242.5日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲1.4%，報每公斤147.50美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲0.8%，收於每噸13910元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-上周五芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆期貨堅挺，受一系列經濟數據顯示潛在通膨壓力繼續緩解，以及在年底假期前調整了頭寸，由於對德克薩斯州和墨西哥邊境鐵路過境點關閉的持續擔憂，玉米和豆粉期貨均因美國重新開放兩個鐵路過境點的消息而走高，另外，美元疲軟支撐了穀物期貨，但小麥價格仍然受到黑海地區大量供應的出口競爭的壓力，終場3月小麥漲3.75美分，3月玉米漲0.5美分，1月大豆漲2.5美分，1月黃豆油跌0.51美分，1月黃豆粉漲4.2美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元疲軟，上周五ICE棉花期貨漲近1%；受惠於美元指數下跌，使以美元計價的棉花更加便宜及吸引力，致期棉觸及一周最高位；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.8%，報每磅79.76美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算漲0.26%，報每公噸15415人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國銀行刺激發展，大連鐵礦石漲近3%；因在最大鋼鐵消費國中國，旨在重振消費者支出並刺激信貸增長和借貸，幾家中國國有銀行的積極推動消息下，刺激投資者前景樂觀情緒，致大連鐵礦石期貨價格連續第四個交易日上漲，並創下近兩個月來的最高單日漲幅。終場上周五新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.56%，報每噸128.06美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲2.48%，報每噸909.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)