時報-商情早報
1.美公債與美元雙跌 紐約期金漲近1%。
2.LME:12/22期銅收8573.50美元/公噸，跌22.00美元。
3.NYMEX:2月輕質原油跌0.33美元，每桶為73.56美元。
4.西德州原油跌0.30美元，每桶為73.29美元。
5.12/22BDI運費指數為2094.00。
6.SICOM:天然橡膠1月期貨RSS3上漲2.70美分。
7.NYCE:3月棉花漲0.63美分，每磅為79.76美分。
8.CBOT:月黃豆粉漲4.20美元，每公噸為399.60美元。
9.12/22TRJ-CRB上漲0.51，為266.59。
10.SGX:62%鐵礦石報每公噸136.17美元，漲0.12美元。
商情綜述:
1.貴金期貨-美公債與美元雙跌，上周五紐約期金漲近1%，並漲逾兩周高點，且連續第二周上漲，係因市場預期美國聯準會(Fed)明年初降息的可能性上升，以及美元和美國公債殖利率下滑，同步令金價上揚；終場收盤報價，2月黃金漲17.80美元，報每盎司2069.10元；3月白銀跌0.02美元；1月白金漲11.50美元；3月鈀金跌4.50美元。(王思涵整理)
2.LME基本金屬-供應擔憂，期鋁漲觸近3個月新高；因主要原材料生產國幾內亞的一個油庫發生爆炸後，提高了最大消費國中國，冶煉廠鋁土礦供應中斷的可能性，引發了供應擔憂，加上，美元指數下跌，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，帶動技術性買盤，致倫敦(LME)鋁價漲觸近3個月以來新高。終場上周五期鋁上漲82美元；期銅下跌22美元；期錫下跌287美元；期鎳下跌379美元；期鋅上漲54美元；期鉛下跌3美元。(呂方維整理)
3.原油期貨-料產量增加，上周五歐美原油期貨續弱；隨著安哥拉宣布退出石油輸出國組織(OPEC)後，恐自行增加石油供應，拖累油價走勢續弱，然而受惠於美國經濟消息趨好，且市場擔心胡塞武裝襲擊船隻會增加供應成本，令終場歐美油價跌幅收斂；美國NYMEX-2月輕質原油期貨下跌0.33美元，跌幅0.5%，報73.56美元/桶；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨下跌0.32美元，跌幅0.4%，報79.07美元/桶。(王聖為整理)
4.航運指數-運價微彈，上周五BDI指數轉揚0.3%；因太平洋區貨盤整體穩定，提振海岬型船運價反彈305美元，然而中國寒冷天氣尚未有效刺激進口煤採購需求，致煤炭貨盤穩中趨弱，故波羅的海乾散貨BDI指數儘管收盤轉揚，但漲幅有限；其中最新報價BDI指數上漲7點，收2094點，漲幅0.3%；BCI指數上漲37點，收3398點，漲幅1.1%；BPI指數下跌6點，收作1909點，跌幅0.3%；BSI指數下跌9點，收作1369點，跌幅0.7%。(王聖為整理)
5.橡膠期貨-需求走強，上周五大阪期膠反彈1%；據業者表示，由於消費者對貨物的即時需求，以及泰國因某些樹木存在葉病，使得原料成本大幅增加，連帶令亞洲膠市普片得到提振；其中大阪交易所OSE橡膠5月期貨漲1%，報每公斤242.5日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲1.4%，報每公斤147.50美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲0.8%，收於每噸13910元人民幣。(王聖為整理)
6.穀物期貨-上周五芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆期貨堅挺，受一系列經濟數據顯示潛在通膨壓力繼續緩解，以及在年底假期前調整了頭寸，由於對德克薩斯州和墨西哥邊境鐵路過境點關閉的持續擔憂，玉米和豆粉期貨均因美國重新開放兩個鐵路過境點的消息而走高，另外，美元疲軟支撐了穀物期貨，但小麥價格仍然受到黑海地區大量供應的出口競爭的壓力，終場3月小麥漲3.75美分，3月玉米漲0.5美分，1月大豆漲2.5美分，1月黃豆油跌0.51美分，1月黃豆粉漲4.2美元。(倪淑茹整理)
7.棉花期貨-美元疲軟，上周五ICE棉花期貨漲近1%；受惠於美元指數下跌，使以美元計價的棉花更加便宜及吸引力，致期棉觸及一周最高位；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.8%，報每磅79.76美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算漲0.26%，報每公噸15415人民幣。(王思涵整理)
8.鐵礦石期貨-中國銀行刺激發展，大連鐵礦石漲近3%；因在最大鋼鐵消費國中國，旨在重振消費者支出並刺激信貸增長和借貸，幾家中國國有銀行的積極推動消息下，刺激投資者前景樂觀情緒，致大連鐵礦石期貨價格連續第四個交易日上漲，並創下近兩個月來的最高單日漲幅。終場上周五新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.56%，報每噸128.06美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲2.48%，報每噸909.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：