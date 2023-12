【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國晶片巨頭輝達(Nvidia)在平安夜宣布,公司與旗下員工向一些以色列和國際非營利組織捐款1500萬美元(約新台幣4.67億元)。這些組織為那些受到以色列-哈馬斯戰爭影響的平民提供人道扶助。

輝達周日表示,來自30多個國家數千名員工捐款500萬美元,而公司根據一項特別計畫加碼一倍捐出1000萬美元,使輝達總捐款金額達到1500萬美元。輝達這項特別計畫設立的目的,是為了援助受到戰爭影響的平民。

輝達表示,這次捐款是該公司成立30年來規模最大的人道募款活動。

輝達副法務長Gideon Rosenberg表示,看到以色列和世界各地的輝達家族如此慷慨解囊,我們引以為榮,並感謝他們的祈禱和期盼我們的同事Avinatan Or以及其他被哈瑪斯囚禁的人質能歸來。

輝達表示,員工選擇捐款的組織包括Asor Fund (JGive)、American Friends of Magen David Adom、無國界醫生(Doctors Without Borders)、Friends of United Hatzalah、IsraAID (US) Global Humanitarian Assistance、Jewish Agency for Israel、World Central Kitchen和Zaka等。