【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國晶片巨頭輝達（Nvidia）在平安夜宣布，公司與旗下員工向一些以色列和國際非營利組織捐款1500萬美元（約新台幣4.67億元）。這些組織為那些受到以色列-哈馬斯戰爭影響的平民提供人道扶助。
輝達周日表示，來自30多個國家數千名員工捐款500萬美元，而公司根據一項特別計畫加碼一倍捐出1000萬美元，使輝達總捐款金額達到1500萬美元。輝達這項特別計畫設立的目的，是為了援助受到戰爭影響的平民。
輝達表示，這次捐款是該公司成立30年來規模最大的人道募款活動。
輝達副法務長Gideon Rosenberg表示，看到以色列和世界各地的輝達家族如此慷慨解囊，我們引以為榮，並感謝他們的祈禱和期盼我們的同事Avinatan Or以及其他被哈瑪斯囚禁的人質能歸來。
輝達表示，員工選擇捐款的組織包括Asor Fund (JGive)、American Friends of Magen David Adom、無國界醫生（Doctors Without Borders）、Friends of United Hatzalah、IsraAID (US) Global Humanitarian Assistance、Jewish Agency for Israel、World Central Kitchen和Zaka等。
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