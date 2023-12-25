台股今（25日）以17596.27點開出，隨後上漲逾20點，權值股台積電小跌1元，觸及581元，聯發科下跌3元，觸及987元，被列為注意股的陽明下跌超過5%。

台股上周五（22日）上漲52.89點，收在17596.63點，成交值為2882.89億。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超71.67億。自營商賣超9.41億，投信買超19.26億，外資及陸資買超61.82億。

美股四大指數僅道瓊收黑，道瓊下跌18.43點（或0.05%）至37385.97點，那斯達克指數小漲29.07點（或0.19%）至14992.97點，標普500指數漲7.88點（或0.17%）至4754.63點，費城半導體指數漲14.27點（或0.35%）至4132.85點。

陽明上周因最近六個營業日累積收盤價漲幅達30.60%，且22日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之10.01 倍，被證交所列為注意股，並公布11月財報，稅後淨損為15.65億，每股虧損0.44元，今年第3季稅後純益28.06億，EPS為0.8元。