櫃買中心為增進投資人對於「ESG」以「淨零」相關主題ETN商品的了解，特舉辦「為地球抽一支財運籤」抽獎活動，活動期間為112年12月25日起至113年2月29日止，每兩周為一回合，連續進行五回合的抽獎活動，其中「財神報到獎（「7-11綜合購物金」，每名150元），每二星期抽獎一次；若分享籤詩至社群平台並上傳活動網頁，可再參加「加碼抽」（「7-11綜合購物金」，每名200元）。另為響應永續環保及便利中獎人攜帶使用，本次獎金將以手機簡訊發送，掃描條碼即可使用，歡迎投資人踴躍參加。
櫃買中心表示，本次活動適逢新年期間，為因應新年節慶抽籤求好運的習俗，本活動以搖動手機或點選滑鼠的互動方式「為地球抽一支財運籤」，透過詼諧的運勢籤詩，融合上櫃ESG ETN相關內容，增加投資人對上櫃氣候韌性指數系列及ESG ETN商品的瞭解。
「為地球抽一支財運籤」活動分五回合進行，每回合為二星期，每位參加者若於每回合之每一日均參與抽籤活動，則可累計14次抽獎機會（每人限中獎一次），每回合的「財神報到獎」名額為300名，並於每回合結束後重新計算抽獎資格。因此，於活動期間的五回合都有機會中獎，歡迎天天參加，若每回合均將籤詩內容分享上傳，更可增加最多五次的「有福同享獎」的抽獎機會（每人限中獎一次），不要錯過！
此外，在農曆新年期間（113/2/5～113/2/18），特別加碼多抽出100名「財神報到獎」，讓更多投資人關注ESG的同時也增添過年喜氣！詳細活動辦法請參閱櫃買中心官網公告。
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