歷時50餘年膾炙人口的津津蘆筍汁，是許多人成長過程中的深刻記憶，更受到消費者的肯定。以津津蘆筍汁為核心產品的鈞禾生物科技近幾年受到科技發展與產業轉型的驅動，傳統品牌轉身邁入生物科技領域，整合品牌代工與研發資源。

歷經了三年研發，針對瑪卡（MACA）的生物功能性，正式取得美國的發明專利，並公布研究成果與專利獨特性。

鈞禾生物科技執行長李春芳表示，為了突破與提升傳統食品產業的經營與市場開發型態，積極投入生物科技與專利研究的經營策略。同時推出「津津根之屋」新品牌，結合各種不同的材料打造複方產品，利用現代生物技術進行產品功效驗證，引領新一代保健趨勢。

李春芳更表示，多種植物的根莖葉富含高度的營養價值與生命的意義，值得進行深入的研究與開發，譬如純正安地斯山脈瑪卡、威斯康辛州花旗蔘、野山蔘、馬來西亞虎乳芝、巴西的瓜拿納、波斯灣藏紅花等，病致力於開發及尋找天然且稀有的根莖葉類藥材，跨入生物科技領域並展現全新的經營活力。

津津根之屋的研發團隊鎖定生長於秘魯4,500公尺高山的優質原物料－MACA（瑪卡）其中的特殊成份，歷時三年多，結合以高雄醫學大學天然藥物研究所為主等國內各大醫學團隊一同合作，研發團隊由高雄醫學大學特聘教授，也是匈牙利及瑞典藥學榮譽博士的張芳榮教授擔任主要研發領導，具有豐富的中草藥生技、機能性食品、產品檢測及功能性評估經驗。

此一研發專利，為台灣在瑪卡萃取物的領域取得了重要的突破，率先解碼其生物醫學功能，突顯台灣在生物科技方面的優越性。

津津根之屋的研發團隊亦將持續投入研究開發，以期對社會大眾帶來更健康的幫助。