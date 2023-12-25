上櫃公司基本面表現穩健，帶動櫃買市場交投熱絡，櫃買指數近日屢創今年新高，同步帶動外資買超上櫃股票金額。為加速櫃買市場及上櫃公司國際能見度，同時呼應投資人對於櫃買市場公司及商品資訊之需求，櫃買中心在今（2023）年12月25日正式啟用升級資訊服務功能，同步推出提供一站式整合資訊的中英文「市場訊息中心」（Market InfoHub）及「ETF訊息中心」（ETF InfoHub），並同時上線「接軌IFRS永續準則專區2.0版」。
櫃買中心表示，三個主題網站皆同時具備「一站式」整合服務、單一個股或商品綜合資訊及「視覺化」等功能，以兼具資訊搜尋便利性、資訊統計有用性及資訊更新即時性等目標建構，可望成為投資人不可或缺的投資決策利器。
◆櫃買熱門統計資訊 一鍵到位
「市場訊息中心」以視覺化圖表呈現關鍵數據，挑選熱門櫃買官網統計數據與即時基本市況報導網站資訊，包含櫃買市場指數表現、三大法人買賣超、信用交易、鉅額交易及各項買賣成交排行訊息，同時串聯投資人高度仰賴的公開資訊觀測站，搭配重大訊息、獲利能力表現與近期法說會資訊等，一次提供全方位投資決策重要資訊，提升投資人市場資訊使用體驗。
◆上櫃ETF標的一覽無遺
「ETF訊息中心」同樣透過視覺化分析工具呈現上櫃ETF市場統計資訊，投資人可在此獲取上櫃ETF之資產規模、成交金額及受益人數等資訊及變動情形；ETF投資篩選器則讓投資人可依據自身需求，透過篩選功能挑選出適合自身之ETF參與投資，篩選主題包含ESG、大型權值、科技主題、電信通訊、醫療製藥、投資等級債、主權債、銀行債、新興市場債、全球債、10年期以上債及20年期以上債等，投資人可透過ETF訊息中心輕易找到債券ETF商品之最新訊息，以掌握市場投資脈動。
◆上市上櫃公司永續資訊一手掌握
配合金融監督管理委員會於今年8月發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，櫃買中心即同步推出「接軌IFRS永續揭露準則專區」，提供永續資訊之一站式整合服務，本次升級「接軌IFRS永續揭露準則專區2.0版」，主要新增客製化查詢單一公司專屬路徑圖之功能，協助上市上櫃公司了解其永續報告書、溫室氣體盤查及確信、接軌IFRS永續揭露準則，暨董事會不同性別董事不得少於一人，以及獨立董事人數不得少於董事席次三分之一、獨立董事連續任期不得超過三屆等各項政策之法規適用及揭露時程，使用者只需輸入股票代號，即可產製出專屬路徑圖，亦可將查詢資料輸出為單一檔案方便使用；此外，也新增如何查詢SASB產業類別之連結說明，協助公司及早因應且妥善規劃。櫃買中心作為企業邁向永續之路的陪跑者，未來也將持續配合藍圖各專案小組永續準則之研議，陸續推出相關問答集與範例，以利上市上櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則。
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